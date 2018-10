Sens dubte, ha estat una de les notícies del dia .

Aquest matí coneixíem que Davin Allen Turpin , de 57 anys, i la seva dona Louise Anna Tuprin , de 49, van ser arrestats diumenge a Los Angeles (Califòrnia), després que una de les seves filles aconseguís escapar del confinament al qual, al costat dels seus germans, estava sent sotmesa i denunciés els fets a les autoritats.

les víctimes, tots < b> membres de la mateixa família , comprenen edats que van des dels 2 anys fins als 29 i van ser ingressats a l'hospital després de ser descoberts encadenats a l'interior de la casa familiar .

el matrimoni ha estat incapaç d'explicar les raons per les quals s'han sotmès els seus fills a aquesta situació.

Un enginyer arruïnat

David Turpin és enginyer de professió i ha treballat, entre d'altres, per al Departament de Defensa < / b>. El seu salari en 2012 era de gairebé de 140.000 dòlars , ingressos insuficients per mantenir els seus. Aquell mateix any, els Turpin es van declarar en fallida p or un deute proper als 500,000 dòlars .

Abans , el 2010, la família es va mudar de Texas a Califòrnia . La casa on han estat trobats els fills va ser adquirida a l'agost de 2014 .

Escola a casa

Els Turpin educaven als seus fills a casa . Tenien una escola privada registrada amb el nom de Sandcastle Day School . David Turpin, el pare, figurava com a director de la mateixa. Un dels objectius del seu projecte educatiu era que seus fills es aprenguessin la Bíblia de memòria , tal com han manifestat els avis dels nens.

Motius religiosos

Sobre el gran nombre de plançons que tenia la parella, els pares de David van dir que el matrimoni creia que " Déu els va demanar seguir tenint fills ". En les mateixes declaracions a la CNN , els avis van assegurar que els fills vestien amb roba idèntica per motius de seguretat . Quan sortien en grup s'alineaven per ordre d'edat.