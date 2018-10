L'exportaveu de Units Podem al Congrés dels Diputats Íñigo Errejón està preparant des de fa mesos la seva candidatura per liderar la Comunitat de Madrid i ja compta amb el complet beneplàcit del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, que el va animar al Consell Ciutadà Estatal del partit de dissabte passat a donar començament ja a la seva campanya.

Per aquest motiu, qui s'enfrontés directament al líder de la formació estatge fa ara un any en el conclave de Vistalegre II, busca fer-se fort a nivell autonòmic amb una llista que es nodrirà de rostres femenins rellevants en el partit.

la primera incògnita passa per saber què farà la portaveu de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre, que repetiria en el seu lloc si Manuela Carmena així li ho demana i es revalida el comandament al consistori de la capital.

Segons han explicat fonts del partit a aquesta agència, encara és aviat per conèixer l'ordre de la llista que encapçalarà Errejón pa ra la Comunitat de Madrid, tot i que la diputada d'Units Podem per Madrid Tania Sánchez ja ha mostrat el seu interès per la política madrilenya.

Aquest és un dels noms que s'estudien per als llocs de sortida d'aquesta candidatura , de manera que Tania Sánchez, igual que Errejón, deixaria el seu escó al Congrés per donar la batalla a nivell autonòmic. També hi ha les diputades de Podem a l'Assemblea de Madrid Mónica García i Clara Serra.

MISSATGE DE IGLESIAS

"És veritat que s'han de produir processos de primàries, però li demano a Íñigo que es posi a treballar des de ja en la Comunitat de Madrid. Hem de començar la campanya ja ". Aquest va ser l'encàrrec directe que li va fer el líder de Podem a Íñigo Errejón dissabte passat i, encara que molt s'insisteix que les eleccions autonòmiques encara queden lluny de l'escenari actual, bé és cert que Iglesias vol articular ia un Podem enfortit a través d' la Comunitat de Madrid i de la mateixa capital.

Si bé Julio Rodríguez va ser elegit secretari general de Podem a la ciutat de Madrid el passat mes de desembre i les pretensions d'Esglésies és que Manuela Carmena revalidi al consistori madrileny en les eleccions municipals de 2019, el serrell que queda ara per a la formació estatge és articular una candidatura forta a nivell autonòmic que competeixi directament contra la dirigent del PP madrileny Cristina Cifuentes.

el secretari d'Anàlisi Estratègic de podem farà el salt de l'àmbit estatal a l'autonòmic per lluitar pel partit a la Comunitat quan la formació en el seu conjunt perd força en les enquestes. Això sí, primer haurà de succeir un procés de primàries que triï el candidat per la comunitat madrilenya en què Errejón podria enfrontar-se a la anticapitalista Lorena Ruiz-Huerta, actual portaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid.