Una mare ha estat condemnada per la Cinquena Secció de l'Audiència de Pontevedra per atemptar contra l'honor de la professora del seu fill a través d'un grup de WhatsApp.

La dona, que va acusar la mestra de maltractar al petit sense aportar cap prova, haurà de pagar 630 en concepte de multa i un en concepte d'indemnització moral a la mateixa professora.

Segons recull la Voz de Galicia, el tribunal va rebutjar el recurs de la mare, qui va voler aportar com a prova l'estat ànim amb el qual havia enviat missatges de WhatsApp. No obstant això, l'Audiència va qualificar d'irrellevant aquest recurs i va ratificar la condemna.

Així, el missatge compartit per la mare en el grup ha estat identificat com a delicte per calúmnia. El text, que va ser publicat el passat 16 de gener de 2016, resa el següent:

«Això és el que us vaig a dir del que està patint el meu fill. La professora es dedica a sacsejar de males formes, a tirar-li d'un braç, es burla d'ell, li tira les fitxes del puzle a terra, li menja l'entrepà … amb això us vull dir que controleu als vostres fills, que els pregunteu per aquesta individu [sic], i si passa amb algun més hem de fer força entre tots i plantar-li cara ».