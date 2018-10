Carles Puigdemont ha jurat la Constitució "per imperatiu legal" i l'Estatut com a condició imprescindible per a ocupar un escó al Parlament. Segons informa ' La Vanguardia ', l'expresident cessat i candidat per Junts per Catalunya ha afegit al seu jurament la promesa d'actuar "amb plena fidelitat a la voluntat del poble".

per obtenir l'acta de diputat, tal com indica ' El Mundo ', són presentar les credencials com electe, a més d'una declaració de béns i la promesa de complir la Constitució i l'Estatut per escrit. Excepte Jordi Turull, Joaquin Forn, Jordi Sànchez, Clara Ponsatí i Lluís Puig, tots els electes per Junts Per Catalunya han acatat el manament per imperatiu legal.

Per part de la candidatura d'Esquerra, s'han limitat a prometre el compliment de les lleis de la Constitució i de l'Estatut sense afegir cap fórmula més. Des de la formació republicana apunten que queden "a disposició del nou Parlament, de la Presidència i del Govern de la Generalitat".