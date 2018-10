El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport facilitarà la matriculació en el mateix centre dels fills de famílies nombroses i de nens prematurs . Per a això modificarà la Ordre ECD / 724/2015 , de 22 d'abril, per la qual es regula l'admissió d'alumnes en els centres públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil , Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat a les ciutats de Ceuta ??b> i Melilla . La mesura es proposarà a totes les comunitats autònomes.

Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri en un comunicat, s'habilitarà la possibilitat que en el procés extraordinari d'escolarització tots els germans de la mateixa unitat familiar, en els casos de famílies nombroses, puguin escolaritzar-se en el mateix centre .

Fins a la data, els membres de les famílies nombroses quedaven en desavantatge en l'accés als béns econòmics, culturals i socials, pel cost que representa per a elles la cura i educació dels fills.

a més, també es contemplaran les circumstàncies especials a què s'enfronten les famílies de fills prematurs, el naixement abans de temps total o pot afectar al seu procés maduratiu i d'aprenentatge.

En particular, en aquells casos en què el naixement prematur es produeix en l'any anterior al previst per al seu naixement a terme, seria procedent poder prendre com refe cia no la seva data de naixement sinó la seva edat corregida . Així, els pares podrien sol·licitar que els petits siguin admesos en un curs inferior.

Aquestes novetats es van a estudiar aquest matí a la reunió del Consell Escolar de l'Estat i es desenvoluparan en Ceuta ??b> i Melilla , ciutats autònomes on el Govern central té competències en matèria d'educació.

en aquesta modificació de l'ordre es va a incidir així mateix en un nou criteri complementari, que podrà ser acordat pel centre educatiu: tenir en compte la condició d'antic alumne del centre per al qual se sol·licita plaça d'algun familiar de fins a tercer grau de consanguinitat .