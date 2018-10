L'Associació Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM), en la seva aposta per promocionar la qualitat de la planta hotelera madrilenya, participarà a Fitur 2018 amb un estand de 174 metres quadrats (10D24) que recrearà un establiment hoteler decorat segons les últimes tendències en interiorisme.

per a l'associació, formar part d'un esdeveniment com aquest és fonamental per posar en valor el model de turisme sostenible pel qual advoca el sector darrere de consolidar la imatge d'excel·lència dels establiments de la regió, així com la imatge de la destinació.

l'estand de la AEHM es divideix en quatre ambients decorats per El Corte Inglés Divisió Empreses, on se celebraran nombroses trobades professionals i activitats organitzades gràcies a la col·laboració del Grup del nord, Mahou, Cafè Baqué i Cooperama, entre d'altres, entre el 17 i el 19 de gener.

"Participar en aquesta cita anual és imprescindible per donar a conèixer l'excel·lent oferta dels nostres és ments i, al seu torn, és una plataforma per impulsar l'arribada de turistes nacionals i internacionals, en gran part, per les experiències que poden gaudir en els nostres hotels ", va assenyalar la secretària general de l'AEHM, Mar de Miguel.

pROGRAMA d'aCTIVITATS I EXPERIÈNCIES

en el programa d'activitats que la AEHM celebrarà en el seu estand en el marc de la 38 edició de la fira destaca la I Trobada de inversió hotelera organitzat per la AEHM juntament amb Christie & Co, en què s'analitzaran les principals tendències europees de viatges i inversió hotelera, destacant aquelles zones que han incrementat la seva importància per al turisme.

a més, també es durà a terme la signatura d'un conveni de col·laboració que l'associació subscriurà amb l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Madrid per a promocionar i donar suport a la segona edició de la 'Madrid Hotel Week'. Es tracta d'una iniciativa que, durant la setmana del 5 l'11 de novembre de 2018, convertirà els hotels de la regió en els principals protagonistes de disciplines tan diverses com arquitectura, cultura, gastronomia, disseny, tecnologia, art, música, mercats municipals, artesania, esport, escena i història. La signatura d'aquest conveni tindrà lloc el dijous 18, a les 12.30 hores, a l'estand de la AEHM (Pavelló 10D24).

D'altra banda, se celebraran diferents activitats orientades al professional de l'hoteleria i el turisme, així com diverses sessions de 'networking' en què els professionals podran conèixer tots els detalls de les últimes tendències en interiorisme de la mà d'El Corte Inglés Divisió Empreses.

així mateix, la AEHM oferirà diverses experiències , entre les quals destaquen un tast de l'àmplia varietat de cafès de cafès Baqué i el tast de tast de cerveses Mahou maridada amb els productes d'alta qualitat del Grup del nord.