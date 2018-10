Corria l' any 1994 quan Internet va irrompre en la nostra vida. Objectes quotidians, que fèiem servir al nostre quefer diari com, per exemple, el de carrer o les Pàgines Grogues, simplement van desaparèixer i, amb el pas del temps, molts més.

Aquests van donar pas a un nou univers compost per ' internautes ,' blocs ',' webs < / b> ', o' YouTubers ', i van aparèixer noves paraules com SEO , SEM o posicionament web que van enriquir el nostre vocabulari.

Tot d'una, per a qualsevol negoci de la capital, semblava imprescindible comptar amb una agència de màrqueting digital a Madrid . "Si no estàs a Internet no existeixes", era la frase més repetida aquells dies.

l'arribada del 'e-commerce ' va ser un moment clau per als comerciants. Aquesta modalitat de comerç en línia oferia un nou canal de venda , amb unes possibilitats infinites, a un preu més que raonable. Anem que era bo, bonic i barat .

Des de llavors, la visibilitat del nostre negoci a Internet , el nostre posicionament a la web, continua sent clau per aconseguir el èxit empresarial. Així ho demostren les dades del passat curs, recollits en un informe elaborat per la Comissió Nacional dels Mercat i la Competència (CNMC). Dades que confirmen i l aúge del 'comerç electrònic' i del comerç electrònic , que va créixer un 23,4% durant el segon trimestre de l'any passat , fins a arribar als 7.300 milions d'euros.