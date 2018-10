Les noies de Soria són les conductores joves més prudents al volant a Espanya, mentre que entre els homes els que millor condueixen són els de Segòvia. Per contra, els més perillosos quan manegen un vehicle amb els de Las Palmas.

Així es recull en la segona edició de l'informe 'Joves al volant: per què cal ser prudent', realitzat per 'Estem Assegurances ', una iniciativa impulsada per Unespa (Associació Empresarial de l'Assegurança).

l'estudi, elaborat a partir de les dades de l'Estadística d'Assegurances d'Automòbils (ESA) amb dades del 2016, ofereix una panoràmica completa de com condueixen els joves espanyols de 18 a 35 anys. L'informe considera accidents greus els sinistres amb algun ferit o mort, i lleus els casos en què només hi va haver danys materials.

De fet, la probabilitat que un jove de 18 anys tingui un accident és 3, 5 vegades més gran que un conductor de més de 35 anys. L'experiència al volant és un grau perquè un jove amb només un any de carnet té 3,7 vegades més probabilitats de tenir un sinistre greu que un conductor experimentat, la qual cosa baixa a 1,6 vegades l'arribar als 10 anys conduint.

ACCIDENTS GREUS I LLEUS

quant a l'anàlisi territorial del comportament dels joves al volant, l'informe puntua amb notes de l'1 al 10 la probabilitat de tenir un accident en comparar el nombre de contratemps ocorreguts en una província amb la quantitat de conductors assegurats. Una província amb bona nota és la que compta amb bons joves conductors al volant.

En el cas dels accidents greus (amb danys corporals), només aproven els joves de Sòria, Segòvia, Conca, Ciudad Real, Osca i Àvila, mentre que les pitjors notes es donen a las Palmas, Cadis, Sevilla, Pontevedra i Almeria.

Per sexes, les noies de Soria són les millors conductes (amb una nota de 7,54) , seguides de les de Conca (7,47), Segòvia (6,95), Terol (6,04) i Osca (5,97). Les notes més baixes corresponen a les joves de Las Palmas (1,82), Cadis (1,90), Sevilla (2,00), Pontevedra (2,06) i Almeria (2,12).

p> Entre els nois, la classificació està liderada pels joves de Segòvia (5,53), per davant dels de Sòria (5,84), Ciudad Real (5,36), Àvila (5,18) i Conca ( 5,00), mentre que els més perillosos són els de Las Palmas (1,82), Cadis (1,86), Sevilla (2,00), Almeria (2,09) i Pontevedra (2,11).

d'altra banda, els accidents lleus (és a dir, propis de la conducció urbana i només amb danys materials) mostren un aprovat en els joves de Ciutat Real (5,513) i Sòria (5,11), i les notes més baixes són per als joves conductors de Madrid (3,18), Màlaga (3,27), Sevilla (3,40) i Balears (3,47).

per sexes en accidents lleus , les millors notes són per a les conductores de Sòria (5,74), Terol (5,67), Osca (5,31), Ciudad Real i Àvila (5,30), Conca (5,22), Zamora (5 , 20) i Segòvia (5,12), així com els conductors de Ciudad Real (5,04).

I les pitjors qualificacions en accidents lleus corresponen als joves de Madrid (3,05), Màlaga (3,14), Sevilla (3,33), Huelva i Balears (3,37), Cantàbria i Cadis (3,38) i Santa Cruz de Tenerife (3,40). Després apareixen les joves de Madrid (3,41).