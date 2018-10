El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , ha declarat a Servimedia que "en Madrid vam començar a tenir problemes puntuals per falta d'especialistes , sobretot en Pediatria a la tarda en alguns centres de salut, perquè hi ha escassetat "de pediatres.

Després de manifestar que "també cal repensar quin és el model de revisió del nen sa en l'Atenció Primària", Ruiz Escudero va explicar que la Pediatria és "una especialitat que principalment es forma en hospital i habitualment -els especialistes- treballen en centres de salut perquè els serveis de pediatre tenen un horari determinat ".

El conseller va indicar que" en alguns casos es produeix escassetat de pediatres a les tardes, però principalment perquè no tenim pediatres, si bé això que passa aquí és més urgent en altres comunitats autònomes ". Així mateix, ha reiterat que només són "problemes puntuals" i va afegir que també existeix aquest problema "amb alguna suplència en algunes poblacions de la part perifèrica" ??de la Comunitat .

PRESSUPOST

d'altra banda, Ruiz Escudero va destacar que el seu departament s'emporta el 42% del Pressupost de la Comunitat , uns 8.000 milions d'euros , i ha assegurat que no està previst construir nous hospitals.

Així mateix, va manifestar que també s'ha decidit no atendre les peticions d'alguns municipis com Rivas-Vaciamadrid < / b> de construir centres d'especialitats, ja que en ampliar-la xarxa hospitalària, els nous hospitals serveixen també, per la proximitat a les localitats, per atendre aquesta demanda.

també es va referir a la seva relació amb els sindicats i va dir que la seva "filosofia passa per escoltar, parlar i dialogar", perquè "sempre és bo establir relació amb ells".