Califòrnia va entrar en estat de 'schok' quan es va saber que fins a 13 germans d'entre 29 i 2 anys vivien encadenats constantment pels seus pares. Una de les germanes, de 17 anys d'edat, va donar l'alarma quan va aconseguir escapar del domicili, situat a prop de Perris, a Los Angeles. Segons informen els mitjans nord-americans, immediatament va trucar al 911 des d'un mòbil que va trobar dins de la casa.

A primera vista, la Policia va reconèixer en el certificat oficial de la denúncia que la nena aparentava tenir deu anys i que el seu estat era de "demacració". La nena va afirmar que els seus dotze germans i germanes van ser mantinguts captius a l'interior de la residència pels seus propis pares, precisant que diversos ho estaven amb cadenes i cadenats tancats,

David Turpin i Lousie, de 57 i 49 anys respectivament, són els pares dels nens. La Policia es va dirigir immediatament al seu domicili, on van trobar emmordassats i encadenats als nens, en la foscor. A l'habitació es respirava "una olor pestilent".

Ja empresonats, van ser acusats de tortura i de posar en perill les vides dels seus fills al complet. En l'informe queda redactat que no van poder "brindar immediatament una explicació raonable sobre per què tenien als nois subjectes d'aquesta manera". La fiança de la pena, queda fixada en 9 milions de dòlars.

Igual que amb la nena que va anar a denunciar la situació, els agents van decretar que l'edat dels nens tancats no passaria dels 18 anys. No obstant això, la sorpresa va arribar quan es va establir que els nens, "desnodrits i molt bruts" tenia entre 18 i 29 anys. Immediatament, els nens van rebre aliment i beguda. La casa

Els testimonis van aclarir la situació

Kimberly Milligan, una veïna, va dir al diari 'Los Angeles Times' que moltes coses de la família Turpin eren estranyes: els nois estaven molt pàl·lids, tenien "la mirada d'aquells que volen tornar-se invisibles", i que mai sortien a jugar tot i que eren molt nombrosos.

"Em deia a mi mateixa que rebien classes a domicili ", una cosa relativament freqüent als Estats Units, ha afegit. "Sentíem que havia alguna cosa estranya però no volíem pensar malament de la gent".

Ara se sent terriblement culpable: "Com és que ningú va veure res?"

David Turpin apareix registrat en el Directori escolar de Califòrnia com a director del col·legi privat Sandcastle Day School, inaugurat al març de 2011, però la seva direcció coincideix amb la de la casa dels Turpin en els registres públics. Segons el diari 'Los Angeles Times', que cita els registres públics, la parella vivia en aquesta direcció des de 2010, i abans havien viscut a Texas.

Els Turpin es van declarar en fallida el mateix any en què va obrir l'escola, afirmant en documents judicials que havien acumulat entre 100.000 i 500.000 dòlars en deutes, ha informat 'The New York Times'.

l'article assenyala que David Turpin treballava com a enginyer per al contractista de defensa Northrop Grumman, amb un salari de 140.000 dòlars a l'any, mentre que la seva esposa figurava com a mestressa de casa.

En una pàgina de Facebook amb el nom de David-Louise Turpin, es pot veure a la parella durant una cerimònia que sembla ser un casament. Louise Turpin porta un llarg vestit blanc, el seu marit un vestit i estan envoltats per 13 nens i joves. Les nenes, de pèl llarg i castany, porten el mateix vestit porpra amb estampat escocès, excepte una nadó vestida de fúcsia. Els nens, en tant, estan vestits de vestit i corbata, i llueixen el mateix pentinat tassa que David Turpin.