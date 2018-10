El pacte d'Estat per a la reforma de la Justícia que pretén tirar endavant la despolitització del Consell General del Poder Judicial no sortirà endavant, de moment. Segons informa 'El Mundo', PP i PSOE s'han negat a que 12 dels 20 vocals elegits que componen l'organisme siguin elegits directament pels jutges i no per les Cambres de representació.

La nova mesura que es vol establir per decidir qui són els vocals del Consell General del Poder Judicial neix de la iniciativa de Ciutadans, que no vol iniciatives que no portin amb si la despolitització de l'òrgan. Per la seva banda, el PSOE no vol que aquesta institució judicial "depengui de la sort d'autogovern de jutges i magistrats", mentre que els populars accepten el rebuig dels socialistes i es desentenen de la mesura que va acordar amb Ciutadans en el pacte d'investidura .

Són tres les reunions que s'han produït per abordar la qüestió de la despolitització de la Justícia, i des de les passades festes de Nadal no s'ha arribat a cap acord juntament amb la crítica del Grup d'Estats contra la Corrupció del Consell d'Europa cap a Espanya per no despolititzar la Justícia.