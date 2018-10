El ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos , compareixerà avui a la comissió d'investigació del Congrés dels Diputats que està estudiant la crisi financera i el 'rescat' a la banca.

d'aquesta manera es completa la presència a la comissió d'investigació dels responsables que han ocupat la cartera d'Economia en les últimes dècades a Espanya , després que entre el 9 i l'11 de gener acudissin Rodrigo Rato , Pedro Solbes i Elena Salgado .

de Guindos està citat a la comissió tant com actual ministre com per haver ocupat la Secretaria d'Estat d'Economia entre 2002 i 2004 , quan Rato era el titular de la cartera d'Economia . Dels seus anys com ministre, De Guindos haurà de donar explicacions de les mesures adoptades per afrontar la crisi financera , des dels diferents decrets que van elevar les provisions de les entitats fins a la nacionalització de Bankia , la injecció de capital o la creació del 'banc dolent' Sareb.

a més, és previsible que en la comissió s'abordi també la resolució de Banc popula ri seu venda al Grup Santander per un euro el juny de l'any passat.

La compareixença de de Guindos està prevista per a les 16.30 hores. Abans, al matí, acudiran a la comissió d'investigació Xesús Domínguez , membre de la Coordinadora de Plataformes d'Afectats per les participacions preferents, i Clodomiro Montero, secretari federal de Banca de la Confederació Intersindical Galega (CIG ).