El temps d'aquest dimarts serà estable a la major part d'Espanya, amb cels assolellats i temperatures a l'alça, excepte en algunes zones, ja que hi ha avisos a tot el litoral cantàbric i atlàntic del nord per onades de fins a sis metres d' altura, i per temporal de ratxes de vent de fins a 90 km / hi onades de fins a quatre metres a Canàries.

la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), recollida per Servimedia, assenyala que nou províncies tenen avisos taronges (risc important per fer activitats a l'aire lliure) o grocs (risc) per fenòmens adversos.

per exemple, tot l'arxipèlag canari, excepte l'oest de la illa del Palmell, té avisos per temporal de vent i mar durant gran part del dia. Les ratxes de vent seran de fins a 90 km / hi les onades poden arribar als quatre metres d'altura. Els avisos són taronges a El Hierro, La Gomera, el nord de Tenerife i els cims de Gran Canària.

A més, hi ha avís taronja a tot el litoral de la Corunya, Lugo, Astúries, Cantàbria, Biscaia i Guipúscoa per mar combinada del nord-oest amb onades de cinc a sis metres a partir d'aquesta tarda, mentre que Pontevedra compta amb l'avís groc perquè les ones pujaran a un màxim de cinc metres. I la província de Tarragona està amb avís groc per ratxes de vent de 70 a 80 km / h.

El cel d'aquest dimarts estarà molt ennuvolat o cobert en àmplies zones de Canàries, on és molt probable que hi hagi xàfecs, que puntualment podrien ser intensos al nord i l'est de l'arxipèlag.

Galícia, el Cantàbric oriental i Pirineu occidentals també tindran cels molt ennuvolats o coberts, a més de pluges febles. Hi haurà núvols a la Meseta Nord, el Sistema Ibèric, el Sistema Central i l'alt Ebre, i no es descarta alguna pluja a l'oest del Sistema Central. El temps estable s'imposarà a la resta de la península ia les Balears.

Les temperatures pujaran a tota la península, Balears, Lanzarote i Fuerteventura, amb ascensos notables en punts de la Serralada Cantàbrica, depressions del nord-est peninsular i zones de la Mediterrània. Les capitals més caloroses seran Alacant, Les Palmes de Gran Canària i València (21ºC); Santa Cruz de Tenerife (20), i Castelló de la Plana, Múrcia i Tarragona (18), mentre que farà més fred a Àvila, Burgos, Segòvia i Sòria (9); Lleó i Palència (10), i Guadalajara, Pamplona, ??Salamanca i Valladolid (11).