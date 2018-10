El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació va confirmar aquest dilluns que les últimes informacions que arriben de les autoritats del Perú apunten a la mort de Nathaly Salazar, espanyola d'origen equatorià desapareguda a Cusco.

Segons ha indicat en roda de premsa la directora general d'Afers consulars, Maria Victòria González-Bueno, aquest cas està sent encara investigat, per la qual cosa no va oferir una exhaustiva explicació del treball del Consolat general d'Espanya, que està seguint l'evolució de la situació i es troba en permanent contacte amb la família de la desapareguda i amb les autoritats peruanes.

Sí va explicar que la família de Salazar ha estat acompanyada pel consolat fins a Perú, on la policia dóna per morta a la jove espanyola. "Estem fent les gestions que ens ha sol·licitat la família" , tot i que "sí sembla que s'ha confirmat que ha mort" , ha informat González-Bueno, que també va explicar que s'han traslladat fins a Perú dos policies nacionals per ajudar en la investigació.

Nathaly Salazar, de 28 anys i resident a València, es trobava de vacances a Cusco quan va desaparèixer.

D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, va comunicar sobre el presumpte assassinat d'un empresari espanyol resident a Mèxic que van a iniciar-se les comunicacions amb les autoritats mexicanes "per aclarir la situació".