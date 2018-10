El xef Sergi Arola no travessa pel seu millor moment tant a nivell professional com a nivell personal. Tal com informa ' ABC < / a> ', el cuiner va ser vist a Urgències a causa d'un atac d'ansietat. Alhora, les imatges que surten del programa 'Cor', Arola va ser vist amb molt mala cara.

El declivi del català es va produir arran del seu divorci amb la que va ser dona i mare dels seus dues filles, Sara Fort, amb la qual va concloure una etapa de "grans èxits i reconeixements" fins 2016. Des d'aquest any i fins ara, Arola continua sent investigat per presumpte frau al Fisc. Té un deute de 148.000 euros amb la Hisenda Tributària i 160.000 amb la Seguretat Social.

Segons el programa de televisió de 'TVE', el xef no té cap propietat i segons amics propers, a Espanya va "de pis en pis" i que amb prou feines té per pagar-se "un bon menú".