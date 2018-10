No hi ha evidència científica que demostri l'existència del 'blue Monday' i per a la gran majoria de persones aquest dilluns no és 'el dia més trist de l'any'.

Així ho va afirmar Antonio Cano Vindel, investigador del departament de Psicologia Bàsica II (Processos Cognitius) de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), després de ressaltar que ningú va a consulta del psicòleg per aquest motiu.

va explicar que va ser el 2005 quan va començar a parlar-se del 'blue Monday'. Llavors, l'agència de viatges Sky Travel va utilitzar en una de les seves campanyes publicitàries una fórmula tan revolucionària com poc avalada per la ciència: la del 'dia més trist de l'any'.

Segons el psicòleg, la idea va néixer del "còctel de les condicions climàtiques, el nivell de deute, el temps passat des de Nadal, el temps des que fracassen els propòsits d'any nou, els baixos nivells de motivació i el sentiment de necessitat de prendre mesures".

< p> "Hi ha conceptes que surten molt en els mitjans de comunicació i es fan famosos perquè es parla molt d'ells. els mitjans els treuen perquè es parla molt d'ells i viceversa, és un cercle viciós", ha recalcat Cano Vindel. No obstant això, "no hi ha evidència científica d'aquest dilluns catastròfic".

Cano, que també és president de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Ansietat i l'Estrès, ho té clar: "Amb el 'blue Monday 'passa com amb la que anomenen depressió postvacacional. Arriba un moment en què sembla que estem parlant d'una síndrome, d'un trastorn, però realment no existeix investigació sobre depressió postvacacional i el poc que hi ha, tot just confirma res ".

de la mateixa manera, ha manifestat, "tampoc hi ha demanda clínica de pacients que acudeixin a consulta per cap d'aquests motius", ha conclòs.