L'antiguitat mitjana dels vehicles en què es desplaçaven els morts a la carretera el 2017 a Espanya era de 13,2 anys en el cas dels turismes, 8,8 anys en el de motocicletes i de 12, 8 anys en el de camions de fins a 3.500 quilos, segons ha detallat aquest dilluns la Direcció General de Trànsit (DGT), que també ha informat que la nova campanya de vigilància que inicia aquesta setmana es centrarà precisament en verificar les condicions dels cotxes.

a partir d'aquest dilluns i fins al dia 21 de gener els agents de la Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil i la resta de policies locals i autonòmiques que se sumin a la campanya de prestar especial atenció a l'adequat manteniment i posada a punt de tots els elements de seguretat del vehicle: pneumàtics, frens, llums, senyalització, parabrisa sense mal, etc.

Segons l'últim estudi realitzat per Trànsit , el risc de morir o patir una lesió amb hospitaliz ació augmenta amb l'antiguitat del vehicle. En comparació amb els turismes de fins a quatre anys, el risc de mort és 1,6 vegades superior en els turismes de 10 a 14 anys i 2,2 vegades superior en els turismes de 15 a 19 anys.

aproximadament més d'un milió de vehicles , un 5%, c irculan amb defectes greus en les rodes , principalment per portar una profunditat del dibuix per sota del mínim legal d'1,6 mm ; tenir un desgast irregular a causa d'una mala suspensió o una alineació incorrecta, i circular amb una pressió errònia, va explicar la DGT .

A més, els vehicles relacionats amb un ús més professional, com és el cas de les furgonetes, presenten majors índexs de defectes en els pneumàtics.

La DGT també recorda que els llums dels vehicles s'han de canviar cada 40.000 quilòmetres o dos anys i que cal mantenir sempre netes les òptiques: fars i pilots.

les estacions de Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) espanyoles van dur a terme la revisió de 19,5 milions de vehicles durant l'any 2016, un 4% més que el 2015. del total de vehicles inspeccionats, 3,6 milions no van superar a la primera la inspecció obligatòria ( 19% del total ), el que suposa que gairebé un de cada cinc vehicles va ser rebutjat per no reunir les condicions mínimes de seguretat o per emetre a l'atmosfera emissions contaminants i nocives superiors al permès per llei.