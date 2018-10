La direcció del PSOE ha reservat la participació del seu secretari general, Pedro Sánchez , per a les assemblees obertes de les capitals que consideri que és "més fàcil " recuperar el vot per al PSOE davant d'una pròxima cita electoral.

el PSOE , segons van comentar a Servimedia fonts de la direcció, ja ha posat en marxa la seva estratègia davant d'una possible cita electoral, que passa tornar a captar el votant tradicional socialista que es va desencantar a les últimes cites i al qual esperen recuperar amb un posicionament " més d'esquerres " del " nou PSOE ".

en els primers contactes amb la ciutadania en aquestes assemblees obertes, Sánchez < / b> ha recuperat la idea que se sent proper als votants de Podem però no als dirigents d'aquesta formació ni al seu líder , Pablo Iglesias. les critica que no han defensat la sobirania nacional davant el desafiament independentista a Catalunya a .

A més, des de la direcció del PSOE consideren que la figura de Sánchez , després del que va passar en la seva primera etapa com a secretari general i la seva renúncia a l'escó per mantenir-se fidel als seus principis, fa sumar punts a aquest posicionament "d'esquerres" del partit que ja comporta la pròpia marca PSOE i que tira per si mateixa de persones que es consideren d'esquerres. De fet, calculen que la fidelitat a la marca PSOE està en un 68% i que Sánchez és un "actiu" davant de possibles convocatòries.

Després la primera assemblea a Granada i la d'aquest dissabte a Madrid , les properes cites portaran al secretari general del PSOE a celebrar assemblees obertes aquest dimarts 16 a Lleó , després a Alacant el dia 20 i el proper 23 a Sevilla .