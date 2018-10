El president del Govern, Mariano Rajoy , ha convocat per avui a la Junta Directiva Nacional del Partit Popular , el màxim òrgan entre congressos, amb l'objectiu de marcar la estratègia de 2018 amb una "intensa" agenda que enforteixi al partit davant els comicis autonòmics i municipals del proper any.

a més, fonts del PP consultades per Servimedia donen per fet que el president convocarà una Convenció Nacional en el primer trimestre de l'any, un òrgan que, segons marquen els estatuts, és de naturalesa consultiva i avalua cada any les polítiques que el partit desenvolupa, a més de debatre resolucions que proposin el Comitè Executiu o la Junta Directiva . Així mateix, la Convenció Nacional podrà oferir "orientacions, suggeriments i fer balanç de les polítiques del partit".

En aquest nou curs polític, reconeixen en el PP , sembla necessari activar la maquinària per enfortir el partit enfront de l'auge de Ciutadans . Rajoy vol acabar la legislatura perquè, en paraules del seu 'número tres', Fernando Martínez-Maíllo , "no es pot estar d'elecció en elecció cada poc en funció dels interessos d'alguns ".

Serà el propi Rajoy qui avui doni a conèixer el full de ruta per als propers mesos, que Maíllo ja va avançar que pivotarà sobre una activitat "molt intensa i molt pròxima" al conjunt dels ciutadans per oferir-se com el valor segur de cara al cicle electoral que comença a 2019 .

a més, el PP analitzarà la situació del partit a Catalunya , però tenint en compte que "en l'ordre de prioritats" ara mateix hi ha la constitució del Parlament el proper 17 de gener i no prendre decisions en calent. En tot cas, des de Gènova insisteixen que no cal extrapolar els resultats que van llançar les urnes en Catalunya a la resta de Espanya .