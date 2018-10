Les patronals CEOE i Cepime donaran a conèixer aquesta setmana previsiblement seu proposta salarial per 2018 , mentre els sindicats CCOO i UGT la retarden davant les diferències per arribar a un acord.

la negociació salarial per a aquest any donarà un pas aquesta setmana amb la proposta oficial de CEOE < / b>. La patronal celebrarà Junta Directiva dimecres que ve i en ella preveu acordar la seva oferta. A la reunió del passat mes de desembre, els directius de CEOE van decidir que la tancarien en la primera trobada del nou any.

D'aquella reunió va transcendir que la intenció de la patronal és millorar la proposta que va formular en 2017, de manera que els salaris puguin pujar per sobre del 2,5% . No obstant això, aquest plantejament per part del president de CEOE, Juan Rosell , va generar discrepàncies amb alguns empresaris.

Per la seva banda, els sindicats tenen la intenció de presentar una proposta salarial conjunta ??b> tot i que a última hora de divendres passat van decidir endarrerir-davant la falta d'acord per tancar-la.

Des UGT es va traslladar en diferents ocasions la intenció de que s'estableixi un salari mínim en conveni de 1.000 euros , i que per a aquells sous superiors la pujada sigui de l'entorn del 3%. D'aquesta manera, UGT es desmarca de les tradicionals bandes salarials que estableixen un marge en la negociació i de la proposta que van plantejar les centrals per 2017, que comprenia una forquilla salarial del 1,8% al 3%.

Per la seva banda, el líder de CCOO , va afirmar divendres passat que " amb tota probabilitat " la proposta no es tancarà en un dígit. A més, fonts de CCOO van declarar a Servimedia que defensaran la clàusula de revisió salarial però dependrà de la negociació que s'inclogui o s'elimini, si es determina que sense la clàusula no hi ha risc per als treballadors. Aquestes mateixes fonts van informar que estaran en contacte amb UGT per perfilar l'oferta sindical.

El proper dia 25 està prevista una reunió per renovar el Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva (AENC) , després de la primera, que es va celebrar a finals de desembre i en la qual es va acordar que el treball a desenvolupar ha d'estar dirigit a aconseguir un acord en un termini raonable perquè el nou < b> AENC pugui tenir repercussió en la negociació col·lectiva que s'obri en 2018.