Responsables de Bankia i els sindicats es reuneixen aquest dilluns per abordar el ERO que es durà a terme en el grup financer per la fusió amb BMN i que prendrà com a punt de partida la xifra de 2.510 empleats afectats, ja que el banc manté, de moment, que aquest és l'ajust necessari.

el passat 11 feb es va constituir la taula negociadora, en la qual els sindicats es reuniran amb la direcció de Bankia tots els dilluns i dijous durant les properes setmanes. El termini per arribar a un acord s'acaba el 11 de febrer.

La negociació arrencarà sobre el citat plantejament per part de l'entitat que el ERO afecti a 2.510 empleats < / b>, el que representa el 15% de la plantilla després de la fusió. Els sindicats consideren la xifra massa elevada i creuen que el nombre més adequat és d'uns 1.800 treballadors.

Bankia ha ofert als sindicats que, per una part, els empleats amb 57 anys o més que es vegin afectats rebin un percentatge a determinar del salari brut tota ??b> l com a indemnització fins als 61 anys , i que se segueixi aplicant el conveni especial subscrit per l'entitat amb la Seguretat Social fins als 63 anys .

D'altra banda, els menors de 57 anys rebrien la indemnització de dies per any treballat i amb un límit de mensualitats a determinar, a més de diversos plusos . A aquestes mesures se sumen indemnitzacions per mobilitat geogràfica a partir dels 80 quilòmetres .