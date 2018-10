La senadora del PP, Pilar Barreiro , declara aquest dilluns al Tribunal Suprem , a partir de les 10.30 hores, com imputada en la peça separada del 'cas Púnica' que investiga els delictes de la trama a Múrcia .

la magistrada Anna Ferrer va fixar la data després que la pròpia senadora Barreiro demanés declarar voluntàriament. No obstant, la Fiscalia ja havia demanat que se li prengués declaració com investigada per cinc possibles delictes.

El cas de Barreiro va arribar al Suprem després que el jutge de l'Audiència Nacional , Eloy Velasco , elevés una exposició raonada en què apuntava que podia haver comès els delictes de frau, falsificació de document mercantil, prevaricació, malversació de cabals públics i suborn.

Segons Velasco , la senadora podria haver desviat fons públics per contractar serveis de millora de la seva imatge personal, el mateix que se li atribuïa a l'expresident murcià Pedro Antonio Sánchez i que va acabar motivant la seva dimissió.

Barreiro està sent investigada per autoritzar el pagament de quatre factures mensuals per import cadascuna d'elles de 800 euros. Aquest suma es va pagar a l'empresa d'Alejandro de Pedro, mitjançant un sistema planificat per l'empresari Javier de Pedro , capitost de la ' Púnica ', i José Antonio Alonso , alcalde socialista de Cartagena fins a l'arribada de l'avui senadora.

l'escrit del jutge sostenia que la exalcaldessa es va valer de la seva amistat amb José Antonio Alonso per contactar amb Alejandro de Pedro i que l'empresa d'aquest "li realitzés treballs dirigits a netejar i cuidar la seva reputació en les xarxes socials", així com posar en marxa un diari digital a Cartagena , un "ardit" que "permetia el pagament subreptici pel Ajuntament del que havia de ser una despesa personal de l'alcaldessa".