L'Audiència de Barcelona notificarà aquest dilluns la sentència del 'cas Palau' , que va quedar vist per a sentència el passat mes de juny. la Fiscalia va sol·licitar 14 anys de presó per a Fèlix Millet, que va confessar haver saquedado els fons de la institució , 10 per Jordi Montull i 8 per l'extresorer de CDC Daniel Osàcar .

la Secció Desena de l'Audiència de Barcelona ha convocat els acusats, als seus advocats i la resta de parts aquest dilluns a les 9.30 hores a la sala de vistes número 2 de l'Tribunal del Jurat del Palau de Justícia , per lliurar-los la sentència.

la notificació de la sentència, que afectarà Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), formació que figura com a responsable civil a títol lucratiu, ha estat interpretada en mitjans polítics catalans com un dels desencadenants de la decisió de Artur Mas d'abandonar la Presidència del PDECat , la formació h eredera de CDC .

La sentència es coneixerà només dos dies abans de la constitució del Parlament , prevista per al 17 de gener. En el judici, Millet i Montull van confessar que es van servir del Palau de la Música per pagar a CDC comissions del 4% de la constructora Ferrovial .