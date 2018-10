La Fiscalia sol·licita cinc anys de presó per Joana Rivas al acusar-la el fiscal de cometre dos delictes de sostracció de menors, un per cada fill, de tal manera que per cada menor se li demanen dos anys i mig de presó, tal com informa ' El Mundo '.

al mateix temps, es demana també la inhabilitació per exercir el dret a la pàtria potestat sobre els nens de 11 i 3 anys per un termini de sis mesos. Rivas ha estat investigades pel jutjat número 2 de Granada per delictes de sostracció de menors i de desobediència judicial, a causa de que no va estar localitzable en el període de temps en què els nens havien d'estar amb el pare.

Segons la versió del fiscal, Rivas era "conscient" en tot moment de les resolucions judicials en què estava implicada i que va romandre oculta amb els seus fills "sabent de la seva obligació de restituir-".