El temps d'aquest cap de setmana serà hivernal en moltes zones d'Espanya, ja que l'arribada d'un sistema frontal fred escombrarà la península d'oest a est deixant al seu pas precipitacions i un descens de temperatures, de manera que nevarà a àrees de la meitat nord peninsular.

el portaveu de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Rubén del Camp, va explicar aquest divendres a Servimedia que aquest cap de setmana serà de "temps d'hivern" perquè el front fred que arribarà al final d'avui a les costes de Galícia repartirà precipitacions en bona part de la península i estarà acompanyat de "aire més fred, de manera que les temperatures baixen i en baixar també ho fa la cota de neu".

del Campo va comentar que aquest dissabte nevarà en zones muntanyoses com la Serralada Cantàbrica, el Sistema Central i el Sistema Ibèric, a més de la Meseta nord, ja que la cota de neu se situarà entre 700 i 800 metres al nord i el centre peninsular, així com a entre 1.000 i 1.200 metres al sud.

Per això, l'Aemet ha activat avisos per nevades a 14 províncies, repartides entre la Meseta Nord i voltants. Els avisos són taronges (risc important) a l'altiplà de Lleó i de Palència, on s'acumularà fins a set centímetres de gruix de neu.

Del Campo ha apuntat que "no s'espera una nevada important" com la del anterior cap de setmana, quan milers de persones es van quedar atrapades durant hores a l'AP-6 per un intens temporal de neu coincidint amb el retorn del nadal. "Les acumulacions seran de 5 a 10 centímetres i en l'episodi del cap de setmana passat hi va haver acumulacions majors", ha precisat.

A més, aquest dissabte serà plujós a bona part de la península i fins i tot el front atlàntic podria aconseguir l'àrea mediterrània a últimes hores. Les temperatures baixaran al pas d'aquesta pertorbació atmosfèrica, de manera que augmentarà la sensació de fred.

De fet, Del Campo ha subratllat que a la matinada de diumenge hi haurà "gelades bastant extenses a l'interior" de la península , sobretot en el quadrant nord-oest, ja que els termòmetres cauran a entre -6 i 8-ºC en zones de Zamora, Lleó i Palència, a més dels Pirineus.

Durant el diumenge pot ploure "en qualsevol punt del país ", segons del Camp, si bé la major probabilitat es concentra al Cantàbric oriental i al nord-est de Catalunya, on s'esperen" precipitacions fortes ".

Les temperatures de diumenge baixaran a l'interior del terç est peninsular i els termòmetres es quedaran per sota de 10ºC en bona part de la península, i fins i tot a menys de 5ºC en zones muntanyoses del nord.

SETMANA QUE

D'altra banda, Del Campo ha recalcat que la setmana que començarà amb pluges restringuidas a terç nord de la península, mentre que la resta del país tendirà a l'estabilitat atmosfèrica, si bé ha concretat que "Canàries tindrà pluges i ruixats al nord de les illes més muntanyoses des de diumenge fins a mitjans de la setmana que ve".

a partir de divendres, amb una mica d'incertesa en la predicció meteorològica, podria estendre la inestabilitat a la resta de la península, sobretot a la seva meitat nord, ia Balears. Aquest mateix dia podria ploure amb intensitat i freqüència al Cantàbric i Pirineus, així com nevar a l'entorn dels sistemes muntanyencs.