Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carles III (CNIC) i de la Universitat de Columbia a Nova York (EUA) han descobert un mecanisme clau per a la regulació d'una proteïna essencial per a la funció dels músculs i del cor. < / p>

el treball, que es publica aquest divendres a 'Nature Communications' i que ha estat coordinat pel doctor Jorge Alegre-Cebollada, del CNIC, descriu un nou mecanisme de regulació de l'elasticitat de la proteïna gegant titina.

Titina, va explicar el doctor Alegre-Cebollada, és una proteïna clau per al funcionament dels músculs en general, i del cor en particular. "Prova d'això és que mutacions en el gen de l'titina són causa freqüent de miopaties i de miocardiopaties", ha afegit.

La titina és la proteïna més gran present en l'ésser humà i, per tant, té multitud de funcions. Simplificant molt, va assegurar l'investigador del CNIC, "podem descriure-la com un" moll molecular ', que permet que les cèl·lules musculars es contreguin en sintonia ". No obstant això, no és un moll senzill i un dels diversos mecanismes físics que determinen l'elasticitat de la titina és el desplegament de certes regions de la seva estructura, anomenades dominis immunoglobulina. Existeixen més de cent dominis a titina l'acció concertada determina l'elasticitat global d'aquesta proteïna.

Usant tècniques de bioinformàtica i de biologia estructural, l'equip es va adonar que aquests dominis immunoglobulina incloïen un contingut elevat d'un aminoàcid molt especial, la cisteïna. "En una proteïna, quan dos cisteïnes estan pròximes poden donar lloc a un enllaç químic entre elles, anomenat 'pont disulfur' (…), que prediuen canvis dràstics en les propietats elàstiques de la titina".

La formació de ponts disulfur a partir de cisteïnes forma part d'un conjunt més ampli de transformacions bioquímiques denominades d'òxid-reducció (redox). Des de fa dècades es coneix que processos patològics com l'infart condueixen a canvis dràstics en el miocardi.

Actualment, el grup del doctor Alegre-Cebollada està investigant com la modificació de l'estat redox de titina és utilitzada per l'organisme com a mecanisme de modulació de l'activitat muscular i cardíaca, i com diferents malalties poden interferir amb l'activitat mecànica de la proteïna, resultant en pèrdues funcionals. "Les troballes mecànics que publiquem han estat possibles gràcies a sistemes reconstituïts in vitro, dels quals hem après molt. El repte ara és entendre com aquests principis bàsics emergeixen en l'ésser viu, que és el que pretenem en el meu grup mitjançant un enfocament multidisciplinari que inclou el millor de la fisiologia, la biologia, la física i la bioquímica ", va concloure el doctor Alegre-Cebollada. El treball és el resultat de la col·laboració d'aquest expert amb el grup del professor Julio Fernández, de la Universitat de Columbia.