Si ahir era Oriol Junqueras què va tirar per terra els arguments de Carles Puigdemont de ser investit via telemàtica des de Brussel·les davant l'obligació que en una sessió d'investidura estiguin presents els 135 diputats de la Cambra, ara són l'exconseller Forn i els líders de ANC i Òmnium Cultural, més coneguts com els Jordis, que s'han retractat d'apostar per la via unilateral.

Tal com informa 'El Mundo', la Fiscalia no descarta la possibilitat de retirar la ordre de presó incondicional a Sánchez, Cuixart i Forn en les seves declaracions davant del jutge de renunciar a l'opció que han defensat fins ara i actuar dins del marc legal que marca la Constitució i la llei. Segons el citat mitjà, també haurien arribat a afirmar que abandonarien el seu escó al Parlament en l'hipotètic cas que ERC i Junts Per Catalunya tornin a apostar per la via unilateral.

A més de la via unilateral sobre la qual Cuixart va confirmar rotundament que "l'únic referèndum legal serà l'únic que convoqui l'Estat espanyol", també es va tractar el tema de la rebel·lió, un dels motius pels quals els Jordis estan empresonats. Sobre aquest assumpte, el líder d'ANC va declarar que "mai" va cridar a mobilitzacions violentes. Per la seva banda, l'exconseller Forn va declarar en la mateixa línia que Cuixart, afirmant que no hi ha una altra via per a la independència que la "reforma de la Constitució".