El primer mandatari dels Estats Units s'ha vist immers en una nova polèmica després que aquest dijous es referís a països com El Salvador , Haití i altres països africans com " forats de merda ".

A més, Trump va assegurar que preferiria rebre més immigrants de Noruega i menys procedents d'aquestes nacions.

"Per què tenim a tota aquesta gent de països (que són un) forat de merda venint aquí? ", va afirmar Trump durant una reunió a la Casa Blanca , tal com informa ' The Washington Post' .

els assistents a la reunió es van quedar perplexos.

Tal com informa ' el Mundo ', el ambaixador de Tahití a Estats Units ha presentat una queixa formal i considera les paraules del president com una " agressió ". "O el president ha estat mal informat o no ha estat ben educat", va expressar l'ambaixador.