L'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i diputat electe per Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, ha reconegut davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que el "referèndum de l'1 d'octubre va ser il·legal" i que "des de febrer de 2015 va haver-hi un full de ruta amb ANC, Òmnium, ERC i CDC "per aconseguir la independència.

Sánchez ha renegat de la via unilateral per aconseguir la independència i ha assegurat que renunciarà al seu escó, és el número dos de la candidatura d'Carles Puigdemont, si la formació que representa es decanta per vies unilaterals per aconseguir la secessió.

En una declaració que s'ha prolongat per espai de dues hores i mitja no ha pogut negar la seva presència a les concentracions dels dies 20 i 21 de setembre davant la seu d'Economia però ha insistit que sempre va advocar pel civisme de les mobilitzacions ciutadanes. "No hi va haver actes violents, sí vandàlics", ha reconegut.

Sánchez ha estat el primer a declarar. Ha respost als fiscals Fidel Cadena i Jaume Moreno, i no ha volgut respondre a l'acusació popular exercida pel partit Vox.

La declaració de Sánchez s'ha centrat en el que ha passat durant el setge a la Conselleria d' Economia de la Generalitat que va dificultar la realització d'un registre judicial ordenat pel Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona en aquesta dependència el passat 20 de setembre.

Sánchez ha explicat al jutge que va demanar juntament amb Jordi Cuixart i el diputat i cantant Lluís Llach que els manifestants marxessin a casa des d'un escenari instal·lat a la zona i no pujats als cotxes de la Guàrdia Civil que participaven en el dispositiu judicial de registre.

els `jordis' , en presó preventiva des del 16 d'octubre per ordre de la magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, van demanar declarar davant el jutge juno amb l'exconseller Joaquim Forn per explicar-se sobre el fons dels fets que se'ls atribueixen. Després de la seva declaració, els seus advocats presentaran sengles escrits sol·licitant la seva llibertat. En cas que no els sigui concedida, demanaran el trasllat a presons catalanes i la possibilitat d'assistir a les sessions del Parlament, tal com ja ha sol·licitat l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras.

Forn i Sánchez han resultat elegits en la llista del PDeCat per Barcelona per al Parlament en les eleccions que es van celebrar el 21 de desembre. El jutge Llarena situa als tres imputats que avui declaren en l'eix central del full de ruta per aconseguir la independència de Catalunya i considera que amb la seva actuació van encoratjar l'aparició de tumults violents.

El jutge considera a Forn un element fonamental dins de la suposada conspiració per a la rebel·lió perquè sospita que va ordenar la passivitat dels Mossos d'Esquadra davant les mobilitzacions de carrer favorables a la independència.

Llarena va decidir el passat 4 de desembre que el exvicepresident Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els líders de ANC i Òmnium Cultural seguissin a la presó, provisionalment, per evitar que tornin a incitar a una "explosió violenta" en el procés independentista. Aquest mateix dia Llarena va decidir deixar en llibertat sota fiança de 100.000 euros a sis exconsellers catalans.

Els 'Jordis' entrar a la presó preventiva el passat 16 d'octubre i els exconsellers el 2 de novembre, imputats per un delicte de rebel·lió per la seva participació en el procés cap a la declaració unilateral d'independència, a més d'altres delictes.