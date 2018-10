Nigel Farage, pare del moviment polític separatista al Regne Unit, ha afirmat aquest dijous a Channel Five que no descarta l'opció que se celebri una segona votació nacional per decidir definitivament si s'executa el Brexit.

El que fos líder d'UKIP ha afirmat la televisió britànica que "potser, només potser, estic arribant al punt de pensar que hauríem de tenir un segon referèndum … sobre la pertinença a la UE".

l'argument que acompanya les declaracions de Farage és que necessiten acabar amb el debat i demostrar a aquells que advoquen per un segon referèndum que l'opinió majoritària segueix del costat del separatisme.

"Si tinguéssim un segon referèndum mataríem durant tota una generació el debat" , afegeix Farage.

La votació, realitzada el passat 2016, va comptar amb un 52% de vots a favor del Brexit i l'actual cúpula política, encapçalada per la primera ministra Teresa May, no veuria amb bons ulls el segon chance.