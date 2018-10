Moltes vegades s'alerta dels perills d'obrir un correu que contingui virus i spam o que intenten suplantar la identitat d'una multinacional per aprofitar-se'n. Segons informa Panda Security, Netflix és l'última gran plataforma afectada per aquest ' phishing '. Tant en Espanya ia Estats Units, aquests atacs han estat detectats, amb l'objectiu de robar informació i dades i vendre'ls al mercat negre.

La empresa de seguretat espanyola ha recomanat a tots els usuaris en què es fixin en l'assumpte del correu. Panda Security dóna diversos consells als usuaris a l'hora d'obrir els correus, i a més que els usuaris han de desconfiar dels assumptes del mensaj i que siguin inintel·ligibles.

A més, els missatges d'aquesta companyia, per regla general, solen estar en espanyol , de manera que també han de tenir els usuaris amb compte amb aquest aspecte, i revisar bé la informació aportada a Netflix, especialment el correu que s'ofereix de contacte a la pròpia companyia.

< / span>

Per Finalment, deuen tenir en compte que una companyia no els va a fer publicitat agressiva i que no els va a donar de baixa per un problema de la plataforma.