Les amenaces a Inés Acostades no deixen de parar. Un altre usuari, en aquest cas un home per Twitter, ha desitjat que la guanyadora de les eleccions fos violada "per un estadi complet" i després "per un batalló complet". Davant aquesta amenaça, la líder de Ciutadans ha decidit denunciar aquest comentari.

Aquesta publicació es va produir com a reacció a la condemna de quatre mesos de presó per a la dona que va desitjar que la pròpia Acostades fos "violada en grup" . El tuit no va trigar a fer-se viral i l'usuari va acabar per eliminar el seu compte de Twitter.