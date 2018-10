Elena Salgado , vicepresidenta econòmica del Govern socialista entre 2009 i 2011, ha assenyalat aquest dijous que va fer " zero trucades " a inversors institucionals, empresaris o banquers, perquè compressin accions de BANKIA (BKIA.MC) durant la seva sortida a BOSSA (BIMBOA.MX) el juliol de 2011.

a la comissió del Congrés dels Diputats que investiga la crisi financera, Salgado responia així al diputat de ERC Joan Capdevila , qui li va preguntar per les informacions que apuntaven pressions del llavors perquè grans inversors recolzessin la sortida a borsa de l'entitat. < / p>

"Vaig fer zero trucades, cap", va assegurar Salgado , que va afegir que "si hi ha una persona amb cara i ulls, no un que diu que l'hi van dir, els recomanaria que li comprin no un cotxe usat, sinó que no li comprin un cotxe nou ".

d'altra banda, va voler deixar clar la" absoluta independència dels òrgans reguladors ", en referència al Banc d'E spanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), "sense immiscir", com a més "així ho han manifestat" els propis responsables dels mateixos en aquella època.

la exministra va subratllar que advoca per la "absoluta independència" dels supervisors, " com marca la llei ". "Aquest és el model en què jo crec", ha afegit. A més, ha defensat que els responsables d'aquests organismes "siguin elegits correctament i que vinguin al Parlament perquè puguin opinar".