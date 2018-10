Carles Puigdemont sembla que no acaba de recollir els suports suficients per tirar endavant la investidura. L'últim a tirar per terra els seus arguments de ser investit via telemàtica ha estat Oriol Junqueras, segons informa ' el Mundo '.

el líder d'ERC, pres a Estremera, va enviar un escrit al Tribunal Suprem en què ha sol·licitat el trasllat a una presó catalana i que se li permeti acudir a la sessió constitutiva de la taula i d'investidura, ha defensat l'article 4.1 del reglament del Parlament que defensa que els diputats han d'assistir a les votacions del ple ja que és "indelegable" i "insubstituïble".

Això enxampa a contrapeu Junts Per Catalunya, el propòsit és fer a Puigdemont president via telemàtica des de Brussel·les, i que des d'allí pronunciï el seu discurs d'investidura. L'advocat del líder de la formació republicana, Andreu Van den Eynde, defensa que el seu client ha de tenir permís per assistir al Parlament i al mateix temps ressalta que el vot de Junqueras "és indelegable i afecta a dinàmica de majories parlamentàries".

També coincideix aquesta postura amb la d'Artur Mas, que considera oportú treballar per aconseguir la independència "dins dels marcs legals de l'Estat espanyol".