El president de Ciutadans, Albert Rivera , es va mostrar convençut aquest dijous que no hi haurà investidura "telemàtica" de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya tot dels intents de Junts per Catalunya que així sigui.

en una entrevista a Antena3 recollida per Servimedia , < b> Rivera va jutjar "evident" que els separatistes han perdut les eleccions, han perdut "pistonada" i només els falta "donar mig pas enrere" i tornar a la realitat.

Creu també " evident "que els independentistes estan sumits en una batalla interna i que el líder d'ERC, Oriol Junqueras ," ja ha ensenyat la poteta "per deixar clar que la investidura ha de ser presencial al Parlament , en la línia que també, previsiblement, defensaran els lletrats de la Cambra . "No cal ser Sherlock Holmes ni Perry Mason" per deduir que el Reglament no permet la investidura per via telematica , ha insistit, i pot ocórrer que des d'una taula majoritàriament independentista ERC no secundi les pretensions de Junts per Catalunya .

per tant, considera que "jurídicament no hi ha via" per aquesta possibilitat, i políticament tampoc, perquè es tracta d'un candidat sobre el que pesa imputació per diversos delictes molt greus. El fet que molts catalans li hagin votat no és argument vàlid per a Rivera, perquè també van rebre vots polítics imputats pels casos ' Gürtel ' o ' Púnica ' que després van haver de dimitir per aquesta mateixa imputació, com va ser el cas de l'expresident de Múrcia.

Si malgrat tot la Taula intentés saltar-se el criteri dels lletrats i habilitar aquesta sessió, Rivera va deixar clar que Ciutadans recorreria aquesta decisió al costat del Govern "en el minut un".

Cal tenir en compte, ha recordat, que Puigdemont no està a Brussel·les perquè s'hagi quedat atrapat en una nevada o estigui malalt, sinó perquè " fuig de la Justícia i no compleix les seves obligacions ", pel que no cap incloure-ho en els supòsits en què es preveu el vot telemàtic , i menys encara la compareixença per aquesta via.

Davant la sessió de constitució del Parlament, el proper dia 17, Rivera preveu que Junts per Catalunya obtingui dos llocs, ERC altres dos, Ciutadans altres dos, i que l'últim sigui per al PSC com a següent força constitucionalista. Va assegurar, en aquest sentit, que hi ha hagut entesa amb els socialistes per a aquest objectiu, però no així amb el referent de Podem , Catalunya A Comú-Podem , formació a la qual acusa de decantar-se del costat independentista.