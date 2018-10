Des de Moncloa tenen un objectiu molt clar en el cas que es produeixin moviments que estiguin fora del marc de la legalitat. Segons informa ' El País ', la preocupació de l'executiu liderat per Mariano Rajoy resideix que el cap de llista per Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, sigui investit president per via telemàtica.

en el cas que es l'ex president cessat sigui investit com a president electe des de Brussel·les , el Govern recorrerà al Tribunal Constitucional presentant un recurs d'inconstitucionalitat que suspendria la investidura. A les files del PP tenen clar que estan preparats davant de qualsevol anomalia il·legal que es pugui produir, tal com afirma Fernando Martínez Maillo: "El Partit Popular recorrerà on calgui. No es pot burlar les lleis catalanes i torçar el reglament del Parlament català ".

D'altra banda, tal com indica el citat mitjà, el Govern voldria que la mesa del Parlament estigués formada per membres que no estiguin ni a l'exili ni a la presó, i de la mateixa manera, que els partits del bloc independentista es posessin d'acord en elegir un candidat a la presidència de la Generalitat que estigui en llibertat i en condicions d'exercir el càrrec.