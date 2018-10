L'autòpsia del cos de Diana Quer ha revelat que aquesta va morir estrangulada . Ni rastre d'atropellament, tal com va assegurar el seu assassí va confessar, José Enrique Abuin Gey, 'El Xiclet' . No ha transcendit com es va produir l'ofegament, si va ser com a conseqüència de la brida que va apreciar al costat del seu cadàver o si l'estrangulament es va realitzar amb les mans.

L'informe del forense, Fernado Serulla , descarta, en un principi, l'agressió sexual . "Es descarta en un principi agressió sexual externament, però es faran proves complementàries", diu l'informe de Serulla , tal com indica ' La Veu de Galícia '.

Aquests resultats tiren per terra la versió que 'El Xiclet' va donar dilluns passat quan va assegurar al seu defensor que va atropellar a la jove accidentalment . Si es confirmés l'agressió sexual, se li imputaria un delicte més als que ja té per assassinat i contra la llibertat de Diana per haver-la forçat a entrar al seu cotxe. 'El Xiclet' pot enfrontar-se al màxim càstig penal possible: la presó permanent revisable .