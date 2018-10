El Comitè de Seguretat Viària ha qualificat aquest dimecres de "negligent" l'actuació de l'empresa concessionària de l'AP-6, Iberpistas (del grup Autopistes, filial d'Abertis), durant la nevada del passat cap de setmana que va provocar que milers de vehicles quedaran atrapats durant hores a l'autopista de peatge.

Presidit pel director general de Trànsit, Gregorio Serrano, el Comitè de Seguretat Viària es va reunir aquest dimecres a Madrid per analitzar les actuacions dutes a terme durant el episodi de nevades del passat cap de setmana i estudiar millores per evitar situacions com les esdevingudes.

Després de la reunió, el Ministeri de l'Interior va emetre un comunicat en què indica que els documents analitzats sobre el que ha passat "detecten importants i greus defectes de procediment i de comunicació per part de la concessionària, que en molts aspectes va actuar de manera negligent en un episodi de nevada intensa i d'operació retorn de Nadal ".

Durant nt la reunió s'han analitzat les actuacions dutes a terme des de la Direcció General de Trànsit i des de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, a través de la presentació dels documents emesos per la Subdirecció General d'Operacions i Mobilitat de la DGT; els Centres de Gestió de Trànsit de Madrid i Valladolid; la cap Coordinadora de Trànsit de Castella i Lleó i de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil.

EQUIPAMENT OBLIGATORI

També s'ha valorat introduir en la nova Llei de Trànsit i Seguretat Viària, l'equipament que hauran de portar els vehicles de manera obligatòria, quan es transiti per llocs de nevades freqüents.

Així mateix, en la reunió s'han analitzat els procediments tant dels Centres de gestió de Trànsit com de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, proposant millores d'actuació en aquests casos.

la Direcció General de Trànsit elaborarà un informe exhaustiu, basant-se tots aquests documents, on es reculli de manera concreta, tots els procediments de gestió i coordinació que cal modificar per millorar la gestió dels episodis de fenòmens meteorològics extrems. Aquest informe, que s'elevarà per a la seva consideració al Ministeri de l'Interior i al Ministeri de Foment, ha de recollir de manera precisa i detallada les millores en els procediments i protocols.

A més, en els propers dies, els responsables de la Direcció General de Trànsit mantindran una reunió amb els responsables de la Direcció General de carreteres per millorar la coordinació interinstitucional per evitar col·lapses per condicions climatològiques a les carreteres.

Així mateix, a nivell intern, el proper 30 de gener , el director general de Trànsit es reunirà al Centre de Gestió de Saragossa amb els directors dels 8 centres de Gestió de Trànsit d'Espanya i amb els caps de sala de cadascun d'ells per unificar criteris de millora en els protocols d'actuació en cas d'episodis de nevades.

El Comitè ha demanat disculpes als conductors que es van quedar bloquejats a la carretera, especialment als de l'AP-6, "pels errors que es van poder cometre "i ha agraït als membres de la Unitat Militar d'Emergències, de l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, Creu Roja així com als policies locals dels ajuntaments propers a la zona de la nevada i als operaris de manteniment de carreteres les actuacions realitzades en el rescat i atenció als conductors.