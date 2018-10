El coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maíllo, va exigir aquest dimecres al president cessat de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, que torni a Espanya per "donar la cara" i "assumir les responsabilitats dels seus actes", ja que qualsevol sort d'investidura telemàtica suposaria un "escàndol" i una "autèntica burla" al propi Reglament del Parlament.

El 'número 3' de Mariano Rajoy a Gènova es va pronunciar en aquests termes en declaracions als periodistes als passadissos del Congrés, després de ser preguntat per l'acord que haurien aconseguit Junts per Catalunya i ERC i que contemplaria la investidura d'Puigdemont, que, si continua a Brussel·les, hauria de ser per videoconferència.

en tot cas, el coordinador general dels populars ha reconegut que qualsevol acord d'independentistes que suposi un Govern independentista suposa "una mala notícia", més encara si es fa "de manera il·legal, burlant les pròpies lleis catalanes i retorçant el Reglament del propi Parlament ".

En aquest punt, Maíllo ha destacat que en el parlamentarisme, no només per llei sinó per esperit, sembla" fonamental "la presència del candidat perquè exposi davant la Cambra seva proposta de Govern i posteriorment pugui ser votada.

"Tot el que no sigui això és una autèntica burla, un escàndol, una burla cap als ciutadans catalans, una fugida cap endavant que no té cap conseqüència, solament per fugir de la Justícia i de les seves pròpies responsabilitats ", ha valorat.

Així les coses, ha instat a Puigdemont a tornar a Espanya i" donar la cara davant dels catalans, davant el conjunt dels espanyols, i assumir les responsabilitats dels seus actes ", i ha avisat que els constitucionalistes prendran les decisions que hagin de prendre per" impedir per tots els mitjans "que es torni a cometre una nova il·legalitat" retorçant "el Reglament.