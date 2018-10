La reconeguda web d'humor i sarcasme El Mundo Today ha rebut l'avís i sol·licitud de rectificació d'una jutgessa després de publicar un text satíric sobre ovelles i pastors titulat" El 90% de les ovelles a Espanya es cria per fins sexuals ".

la magistrada, identificada pel propi portal com Ana Maria, s'ha posat en contacte amb ells advocant que la publicació" constitueix un insult greu a la tasca dels pastors, a la feina tan dur dels mateixos, a més de posar de manifest la baixa consideració social cap a aquest noble ofici "i afegint que la mateixa pot comportar un delicte penal que pot" perseguir d'ofici per la Fiscalia sense necessitat de cap denúncia ".

No obstant això, la publicació dirigida per Xavi Puig i Koke García ha assimilat el comunicat com una "persecució a la qual es veu sotmesa la llibertat d'expressió" i ha tornat a fer gala del seu bon humor en xarxes socials, compartint el comunicat d'Ana María amb un breu missatge que resa: "Si anem aa presó, si us plau, que sigui per això ".

no obstant això, l'acció de la magistrada -reputada al País Basc- no ha quedat aquí i un cop llegida la resposta del mitjà ha reafirmat que la intencionalitat del text publicat a la web és una cosa que hauran de "valorar els Tribunals de Justícia".

Finalment, el portal ha informat de la gravetat que requereix l'assumpte tot i ser "xocant i divertit". "Quina forma de procedir té qualsevol davant d'una amenaça o promesa d'actuació judicial per una persona que forma part del mateix sistema judicial?" comuniquen sentenciant que "només ens queda expressar públicament el nostre malestar" davant l'amenaçant correu rebut.