La secretària d'Estat de Turisme, Matilde Asian , va mostrar aquest dimecres la seva preocupació pel descens del nombre de congressos i convencions a Barcelona , "amb el que important que són "per a la ciutat, de manera que va desitjar que es recuperi" com més aviat possible ".

Així ho ha indicat durant la seva presentació del nou secretari general de l'Organització Mundial del Turisme ( OMT), Zurab Pololikashvili, al Fòrum Espanya Internacional organitzat per Nova Economia Fòrum .

Asian va reconèixer que el < b> atac terrorista ??b> que va patir Catalunya el passat mes d'agost va fer que posessin en marxa des de Turespaña "un seguiment especial" de quines havien estat les conseqüències i " vam tenir la grata sorpresa que Catalunya, i més concretament Barcelona, ?? es va recuperar millor que altres ciutats que havien patit també atemptats ".

En aquest sentit, ha apuntat que la inestabilitat política "sí que ha et niu conseqüències , que es poden comprovar en els descensos del nombre de visitants a l'octubre (- 4,7% ) i de novembre ( -2,3% ) "

" Això significa un canvi de tendència, perquè a tot Espanya ha crescut el nombre de visitants estrangers ia Catalunya ha caigut , pel que són dades negatives, ia més si ho comparem amb la resta de regions espanyoles, són més negatius encara ", ha remarcat Asian .

TURISME dE CONGRESSOS

de cara als propers mesos, la secretària d'Estat de Turism o ha apuntat que les expectatives "són positives", ja que "amb el potencial que té Catalunya, i molt especialment la ciutat de Barcelona, ??va respondre molt positivament i es recuperaran les xifres d'arribada de turistes que són habituals ".

tot i les bones expectaticas, Asian va reconèixer que els preocupa el turisme de congressos i convencions, "perquè el que són paquets turístics que ja estan acordats, pensem que poden seguir una dinàmica més habitual, però el que són congressos, amb la important per al turisme i l'important que són per a la Barcelona ens preocupa i esperem que es recuperi el més aviat possible ".

Davant aquests comentaris , el nou secretari general de la OMT es va comprometre a oferir "qualsevol tipus de suport i promoció", pel que ha apuntat que "comptin ens nosaltres".