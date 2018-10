La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Acostades, ha advertit aquest dimecres a Carles Puigdemont que no pot pretendre governar la Generalitat "des de Brussel·les, fugit i per Skype" mitjançant una investidura amb vot telemàtic que no està previst en el Reglament del Parlament.

en una entrevista a Telecinco recollida per Servimedia, Acostades jutjar "evident que per governar Catalunya cal estar a Catalunya" i que no pot haver-hi un "president holograma" que governi "per WhatsApp ni per Skype ". "La realitat és molt tossuda", ha reiterat, i una persona "fugida de la Justícia" que no està físicament a Catalunya no pot presidir la Generalitat.

Acostades considera que el Reglament del Parlament de Catalunya "no deixa mena de dubte "quan diu que el candidat a la investidura ha d'exposar el seu projecte" davant "la Cambra i això vol dir presencialment. És veritat que no diu expressament que hagi d'estar al Parlament, ha precisat, com tampoc diu expressament que ha de ser un ésser humà i no per això pot fer-ho "un robot".

Malgrat l'acord entre Junts per Catalunya i ERC per a la composició d'una Taula amb majoria independentista i la investidura de Puigdemont com a president de la Generalitat, Acostades ha demanat "no donar per fet" aquest escenari. Sí va descartar, però, presentar la seva candidatura davant l'evidència que "els números no donen" a causa d'una llei electoral "injusta" i l'enfonsament del PP i del PSC.

Va ??denunciar, en aquest sentit, que hi havia "una possibilitat remota" que Ciutadans pogués presidir la Mesa del Parlament i evitar amb això les "barbaritats" que es van cometre la passada legislatura, però Catalunya En comú-Podem ha contestat amb "un no rotund" a aquesta possibilitat. "Sempre que els demanes suport, ells sempre es decanten del costat independentista", ha subratllat, demostrant amb això que prefereixen "beneficiar Puigdemont" abans que el sentit comú torni a les institucions de Catalunya.

"ES VAN a CARREGAR CATALUNYA"

Es va preguntar si Podem i els seus referents a Catalunya volen que "una altra vegada passi el mateix" que la legislatura anterior, amb un procés sobiranista que aprofundeixi la fractura social i la fugida d'empreses. "Es van a carregar Catalunya", ha advertit.

Acostades es va referir a la dimissió d'Artur Mas com a president del PDECat i va expressar el seu desig que hagués dimitit fa anys, perquè ell va iniciar el procés independentista creient que era "el Moisès que havia de conduir a Catalunya al paradís".

Ara la realitat, va assegurar, és que els independentistes fan "un discurs de cara als mitjans" defensant el procés, però "per darrere" i en privat reconeixen que és "una bogeria" i que té un "cost personal terrible" per no aconseguir "absolutament res", perquè després de les eleccions de desembre tothom sap que a Catalunya no hi ha una majoria independentista.

< p> Acostades va celebrar la condemna a quatre mesos de presó de la dona que li va desitjar a les xarxes socials una violació en grup, deixant clar que no entrarà a la presó i que ha acceptat assistir a un curs sobre igualtat i respecte. Les xarxes, va dir, no poden ser un "espai d'impunitat" on es pugui insultar "de manera repugnant" sense que passi res.