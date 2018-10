El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, començarà aquest dijous a Granada la ronda d'assemblees obertes que ha organitzat el partit per contactar amb els ciutadans i abordar el "problema" del sistema de pensions. La següent serà dissabte a Madrid.

Amb aquestes assemblees obertes Sánchez recupera una iniciativa que ja va posar en marxa en la seva primera etapa com a secretari general del PSOE.

L'Executiva Federal del partit va abordar dilluns passat la situació del sistema de pensions, que serà el tema en què se centraran les primeres 52 assemblees obertes -una en cada província- que realitzarà el partit amb membres de la direcció, en tractar-se d'una qüestió que els socialistes consideren un "problema d'enorme magnitud". Sánchez estarà en les que se celebren a les principals capitals.

L'Executiva del PSOE ha aprovat un document en el qual dóna compte del "dèficit" del sistema públic de pensions i aposta per assegurar la seva "sostenibilitat i la seva suficiència ".

Segons el PSOE," el problema que es presenta actualment al sistema públic de pensions no és d'una despesa inassumible com ho veu el Partit Popular, sinó de racionalització de les seves despeses i d'insuficiència temporal de seus ingressos, que s'han vist reduïts en els últims anys de forma indeguda ".

per això, per" buscar un reequilibri del sistema de pensions ", el PSOE proposa quatre mesures:" Garantir el nivell de pensions actual en termes de la seva revaloració anual amb l'índex d'inflació ", racionalitzar les despeses, intensificar l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i" ampliar els seus ingressos amb el recurs a una bateria de mesures d'expansió pressupostària destinades anualment a complement tar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema ". La proposta socialista inclou crear impostos finalistes per sufragar les pensions.