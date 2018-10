L'Audiència Nacional jutja aquest dimecres a un jove de 26 anys que amenaçar a xarxes socials amb col·locar 1 bomba al president del Govern, Mariano Rajoy, i que va fer comentaris ofensius contra Miguel Ángel Blanco i Irene Villa , tots dos víctimes de ETA . La Fiscalia demana per a ell un any de presó en tenir en compte que va mostrar penediment i va demanar perdó a les víctimes .

José CV . tenia 22 anys quant va difondre els seus missatges a través de Twitter . Es tractava d ' missatges denigrants per al regidor Miguel Ángel Blanco , assassinat per ETA el 1997; per al qual va ser president del Govern franquista Luis Carrero Blanc o, mort per l'explosió d'una bomba al pas del seu cotxe oficial el 1973, i per Irene Villa , víctima d' un atemptat de la banda terrorista ETA el 1991, quan encara era una nena.

El delicte d'humiliació a les víctima s pot estar penat amb < b> fins a tres anys de presó , però atès que el processat ha mostrat penediment i ha demanat perdó, el fiscal sol·licita un any de presó i vuit anys d'inhabilitació absoluta .

José CV va mantenir activa la seva compta entre 2012 i febrer de 2016, temps durant el qual va anar publicant tuits que van ser compartits pels gairebé 400 seguidors que va arribar a tenir a la xarxa .