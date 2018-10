L'expresident de la Generalitat , Carles Puigdemont , ha arribat a un acord amb la número 2 de ERC , Marta Rovira , perquè aquest sigui investit com a nou president amb el suport de esquera . El pacte es va dur a terme aquest dimarts durant un sopar a Brussel·les .

Puigdemont està decidit a ser investit de manera virtual (via Skype) o, si no, amb un discurs pronunciat per una altra persona . "No és possible tornar a Catalunya perquè hi ha una amenaça per impedir la investidura ", va explicar el fugat Puigdemont en una conferència, tal com informa el diari ' El País '.

< p> Junts per Cataluny a presentar, davant la Cambra , la credencial de la Junta electoral , la qual certifica la condició d'electe de l'expreseident., ta només cal presentar el escrit que certifiqui que es complirà amb la Constitució i la seva declaració de béns .