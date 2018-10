La direcció nacional de Ciutadans situa en el 87% la fidelitat dels seus votants a Catalunya, ja que 9 de cada 10 persones que van votar a aquesta formació en les eleccions de 2015 va tornar a fer-ho en les del passat 21 de desembre. Calcula que va captar 170.000 vots procedents del PP i 95.000 del PSC, a més de 150.000 abstencionistes i 17.000 nous votants.

Així consta en l'informe de 37 pàgines elaborat pel Comitè Electoral i avaluat per la Comissió Executiva de Ciutadans , que analitza la victòria d'Inés Acostades, amb un total de 1.109.732 vots, el 25,3% del total, que es van traduir en 36 escons, 7 més que la suma del PSC, Catalunya en Comú-Podem i PP. < / p>

el creixement de la formació en vots, subratlla l'informe, és del 42% respecte de les anteriors eleccions de 2015, i del 235% respecte de les de 2012. Aquest increment ha estat del 56% en Girona, el 46% a Lleida, el 41% a Tarragona i el 40% a Barcelona, ??curiosament la província en la que menor és aquest creixement tot i ser el bressol dels seus principals dirigents i del mateix partit. Aquest ampli i equilibrat creixement s'indica a Ciutadans la "transversalitat territorial" del seu missatge.

Ciutadans va ser el partit més votat a les províncies de Tarragona (27,3%) i Barcelona (26,4%), i el primer constitucionalista a Girona (19,5%) i Lleida (17%). A més, va ser primera força en 12 de les 15 ciutats més poblades de Catalunya: Santa Coloma de Gramenet, Tarragona, Cornellà de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Reus, Badalona, ??Mataró, Terrassa, Sabadell, Lleida i Barcelona.

Subratlla la seva fidelitat de vot, el 87%, sobre la premissa que el seu electorat va ser "en massa" a les urnes i és el partit no independentista que menys electors ha enviat a l'abstenció. Ha estat també el que més vots ha captat d'altres formacions i, a falta de confirmar amb estudis postelectorals, creu que uns 170.000 del PP i uns 95.000 del PSC.

Tan important com això, subratlla que ha estat l'opció preferida pels que no van votar en 2015 però sí ho van fer al desembre, i que uns 150.000 abstencionistes de llavors i uns 17.000 nous votants van optar per la papereta taronja.

Entre els factors que van propiciar la victòria, la direcció de Ciutadans subratlla que el partit estava "preparat per al repte" electoral amb previsió suficient per concórrer a aquests comicis, comptava amb "la millor candidata", amb un missatge "clar" liderant l'oposició al separatisme, va fer una campanya de mobilització de seus electors amb una imatge "innovadora i moderna" i va saber exposar un "nou projecte nacional i europeista".

en els elements "a millorar per seguir creixent", Ciutadans assenyala tenir una major presència territorial en zones que no es van poder visitar durant la campanya i "especialment potenciar zones rurals i petits municipis". També potenciar al llarg de la legislatura les propostes socials que van quedar solapades pel desafiament separatista, i treballar per aconseguir una llei electoral "en què el vot de tots catalans valgui el mateix pensin el que pensin".