L'exconseller de Justícia de la Generalitat Carles Mundó ha renunciat aquest dimarts a la seva acta de diputat electe per Esquerra Republicana al Parlament. Mundó, que estava cridat a ser una figura fonamental en la pròxima legislatura, ha comunicat que abandonarà la primera línia de la política catalana per "raons personals" no especificades.

La seva renúncia arriba en una setmana crucial per a la confecció del pròxim Govern català. Tot i el triomf de la constitucionalista Acostades (C 's), Carlos Puigdemont (Junts per Catalunya) es disposa a negociar des de Brussel·les per poder formar un govern independentista que, a causa de desmembrament dels diferents partits, es presenta complex .

Mundó, que va passar per presó preventiva en el marc de la investigació del Tribunal Suprem per diversos delictes, es troba actualment en llibertat sota fiança .

A la renúncia de l'ex-conseller se li ha de sumar l'estat de presó d'Oriol Junqueras (líder d'ERC), la desaparició de Marta Rovira de la imatge pública i el rec hazo de Carme Forcadell a tornar a presidir el Parlament per definir la situació d'urgència que travessa el partit independentista.

No obstant això, la mateixa Rovira -secretària general d'ERC- ha afirmat que Mundó seguirà sent ' "un actiu per al partit" .

d'altra banda, Oriol Junqueras i Toni Comín s í han presentat al Parlament les credencials per ser diputats en la nova legislatura malgrat la seva situació: el primer d'ells es troba empresonat a Estremera i el segon, lliure a Brussel·les.