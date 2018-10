Una dona que va publicar en un post de Facebook el seu desig que Inés Acostades fos violada en grup ha acceptat una condemna de quatre mesos de presó per un delicte contra la integritat moral. La condemna, dictada pel Jutjat número 13 de Barcelona, ??queda suspesa a condició que la dona no cometi cap delicte en dos anys i participi en un curs d'igualtat i no discriminació, per motius de gènere i ideològics, tal com informa ' El País '.

En aquesta publicació, Rosa Maria Miras Puigpinos va declarar haver realitzat aquest comentari el 3 de setembre al seu perfil de Facebook, que manifestava que escoltant Acostades a 'Telecinco' només podia desitjar-li que "quan surti de nit sigui violada en grup perquè no es mereix una altra cosa semblant gossa fastigosa ".

no es va quedar la cosa aquí. A la pròpia Acostades la va qualificar després de " puta barata ??b>", a Miquel Iceta el va qualificar de " maricona mala ", Xavier García Albiol de " avortament del diable "i al company de files de Acostades, Javier Nart, de" advocat defensor del ISIS "

La guanyadora de les passades eleccions celebrades el 21-d a Catalunya condemnar aquesta acció en el seu compte de Twitter el passat 5 de setembre:

