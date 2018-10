El recent temporal de pluja i neu va contribuir a la major pujada d'aigua als pantans espanyols dels últims 11 mesos, ja que van guanyar 804 hectòmetres cúbics (hm3) en l'última setmana, el major increment de reserva embassada després de l'augment de 1.119 hm3 registrat el passat 7 de febrer.

La reserva hidràulica espanyola acumula ara 22.636 hm3, el que suposa un 40,37% de la seva capacitat total i 804 hm3 més que fa una setmana, gràcies al fet que les precipitacions van ser abundants en els últims set dies, amb el valor màxim a Sant Sebastià (Guipúscoa), on es van recollir 130,2 litres per metre quadrat.

Segons dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i medi Ambient, recollits per Servimedia, es tracta del major ascens setmanal d'aigua embassada dels últims 11 mesos i els embassaments ja han encadenat ja quatre setmanes d'ascens hidràulic després que enllacessin vuit mesos de descens continuat entre mitjans d'abri l i de desembre.

El nivell d'aigua embassada en l'actualitat és el més baix dels últims 22 anys, ja que els pantans van registrar a la segona setmana de 1995 un 37,93% de la seva capacitat total. Després, els nivells sempre han anat oscil·lant any a any, amb un màxim del 79,73% el 1998 i el mínim d'ara, amb un 40,37%.

El registre històric indica que només el 1995 hi va haver menys aigua embassada que actualment. Per contra, 1998 consta com l'any amb la reserva hidràulica espanyola més elevada (79,73%), seguit de 2011 (77,33%), 2014 (73,00%) i 1997 (71,48%). < / p>

cONQUES hIDROGRÀFIQUES

d'altra banda, nou de les 16 conques hidrogràfiques estan ara per sota del 50%, concretament el Segura (14,6%), el Xúquer (25,4%), la conca mediterrània andalusa (30,7%), el Guadalquivir (32,2%), el Duero (33,9%), el Tajo (38,0%), el Guadalete- Barbate (39,8%), el Guadiana (44,1%) i les conques internes de Catalunya (44,3%).

Els nivells més alts d'aigua embassada en l'actualitat corresponen al Cantàbric Oriental (91,8%); les conques internes del País Basc (85,7%); Cantàbric Occidental (74,9%); Negre, Odiel i Pedres (71,2%); Galícia Costa (62,6%); el Ebre (54,9%), i el Miño-Sil (53,3%).

Els embassaments del Duero i del Tajo mai havien estat tan secs en la segona setmana de l'any des de 1990, mentre que, per contra, els del Cantàbric Oriental tenen el major nivell d'aigua dels últims 28 anys.

la reserva hídrica actual se situa un 32,1% per sota dels nivells de la mitjana de la última dècada, que és de 33.326 hm3 d'aigua, i un 20,4% menys respecte a fa un any, quan hi havia 28.432 hm3.