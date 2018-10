L'economista William Nordhaus, de la Universitat de Yale (Estats Units), va ser guardonat aquest dimarts amb el X Premi Fundació BBVA Fronteres del Coneixement en la categoria de Canvi Climàtic per fundar el camp de l'economia del canvi climàtic.

l'acta del jurat va destacar que Nordhaus ha desenvolupat "de manera pionera un model que integra les aportacions de la ciència del clima, la tecnologia i l'economia per respondre a la pregunta: què ha de fer el món per posar límits al canvi climàtic? ".

Nordhaus (Nou Mèxic, Estats Units, 1941) va començar a analitzar l'impacte econòmic del canvi climàtic en 1975, quan els climatòlegs tot just començaven a alertar d'un augment de la temperatura global a causa a les emissions de gasos d'efecte hivernacle per la crema de combustibles fòssils.

Va ??arribar al problema de manera gairebé casual perquè durant una estada de recerca a Viena (Àustria) va compartir despatx amb el climatòleg Allan H. Murphy. La complexitat del desafiament i la manca d'informació sobre les variables implicades va fer que desenvolupar el model el portés a Nordhaus més de 15 anys. En aquells dies, la comunitat d'investigadors del clima ja era molt activa, però el canvi climàtic seguia fora de l'agenda dels economistes.

Avui el model de Nordhaus, anomenat DIU (acrònim de Dynamic Integrated Climate-Economy model), i la seva versió revisada que incorpora l'enfocament regionalitzat (RICE) s'han convertit en una eina "àmpliament usada", segons l'acta, per determinar els costos i beneficis de reduir les emissions.

"Nordhaus ha fet servir el seu model i els seus coneixements d'economia per avaluar els danys futurs deguts al clima, el risc de danys catastròfics o el paper del canvi tecnològic en el sistema energètic ", indica l'acta, que afegeix:" per la transparència i la simplicitat de seu abordatge, els models de Nordhaus s'usen a tot el món per analitzar les polítiques relatives al clima ".

Després de conèixer la sentència, Nordhaus va indicar a la Fundació BBVA que els seus models" intenten representar totes les relacions fonamentals en tre l'economia i el clima de la manera més senzilla possible: variables com la població, el PNB, les emissions de carboni i el canvi climàtic ".

PASSOS ENDAVANT I PER A ENRERE

Per Nordhaus, el més important del seu treball és que permet posar un preu al carboni. De fet, aquesta és, segons ell, la resposta correcta a com limitar el canvi climàtic: "La novetat va ser posar-li un preu al carboni com a mesura per frenar el canvi climàtic. La recepta fonamental per pal·liar el canvi climàtic és que els governs, les empreses i les llars paguin un preu alt per les seves emissions de carboni. Avui no paguen pràcticament res. Si el preu fos més alt es recorreria a altres opcions, com les renovables. no és una recepta que sàpiga molt rica, però és la més eficaç ".

Nordhaus ha estat des de fa dècades un ferm defensor de gravar les emissions de carboni, per la qual cosa dubta de l'efectivitat de l'Acord de París, del qual diu que" té aspectes positius, però són mesures purament voluntàries, insuficients per reduir les emissions de CO2 i altres gasos ".

" El preu a les emissions de carboni és massa baix, tan sols un 10% del que hauria de ser en l'actualitat per aturar les emissions de carboni. L'esforç de Par s val la pena perquè és molt útil reunir als països, però els resultats són totalment insuficients per aconseguir l'objectiu de reduir les emissions per limitar l'augment de les temperatures per sota dels dos graus ", apunta.

Gravar les emissions incentiva la inversió en tecnologies netes i energies renovables. En el comerç de drets d'emissió de la UE el preu del carboni ronda els 7,5 euros per tona, però Nordhaus considera que hauria d'arribar als 30 o 40 euros.

Finalment, l'economista guardonat és conscient que el seu treball no s'ha traduït encara en mesures polítiques pràctiques: "Fins ara no s'ha fet pràcticament res a escala global per aturar el canvi climàtic. Anem en la direcció adequada, però donem dos passos per endavant i dos enrere. Aquest és un dels processos polítics més complexos que afrontem, perquè ens obliga a imposar costos ara per protegir el futur llunyà, i això és molt difícil ", ha conclòs.